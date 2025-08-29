Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Был пассажиром». Стролл высказался об аварии во второй тренировке Гран-при Нидерландов

«Был пассажиром». Стролл высказался об аварии во второй тренировке Гран-при Нидерландов
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Нидерландов.

«Я допустил небольшую блокировку, и с этого момента я был просто пассажиром. Такое иногда случается. Конечно, мы выглядели конкурентоспособными весь день, особенно с Фернандо во второй тренировке. Мы находимся в хорошей позиции и посмотрим, что сможем сделать завтра.

Сможем ли мы побороться за первые два ряда? Думаю, да. Да, всё выглядит именно так. Посмотрим», — приводит слова Лэнса Стролла RacingNews365.

Напомним, по итогам второй тренировки Фернандо Алонсо показал второй результат, уступив только пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

Материалы по теме
Фото
Лэнс Стролл попал в аварию во время второй тренировки ГП Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android