«Был пассажиром». Стролл высказался об аварии во второй тренировке Гран-при Нидерландов

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Нидерландов.

«Я допустил небольшую блокировку, и с этого момента я был просто пассажиром. Такое иногда случается. Конечно, мы выглядели конкурентоспособными весь день, особенно с Фернандо во второй тренировке. Мы находимся в хорошей позиции и посмотрим, что сможем сделать завтра.

Сможем ли мы побороться за первые два ряда? Думаю, да. Да, всё выглядит именно так. Посмотрим», — приводит слова Лэнса Стролла RacingNews365.

Напомним, по итогам второй тренировки Фернандо Алонсо показал второй результат, уступив только пилоту «Макларена» Ландо Норрису.