Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бриаторе: возможно, я допустил ошибку с Колапинто

Бриаторе: возможно, я допустил ошибку с Колапинто
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о ситуации вокруг неудовлетворительных результатов аргентинского гонщика команды Франко Колапинто.

«Гонщикам вообще очень сложно справляться с нашей машиной. Машины этого поколения очень тяжёлые, но при этом очень быстрые, и, возможно, мы поторопились, посадив Франко за руль. Возможно, что столь молодому пилоту стоило провести ещё один сезон в резерве. Важны только результаты, но мы пока не видим того, чего ждали от Франко.

Возможно, давление на него оказалось слишком сильным, хотя мы видели, что до «Альпин» он неплохо провёл несколько гонок в прошлом году в «Уильямсе». Но сейчас он стал напарником настолько сильного пилота, как Пьер Гасли, и, возможно, мы слишком на него давим.

Стоит понимать, что пилоты — тоже люди, и надо стараться получше разобраться, что иногда происходит с их психологическим состоянием. В конце концов, когда гонщику 18 или 20 с чем-то лет, он точно будет ошибаться. Нельзя не думать о человеческом факторе, и, возможно, я что-то упустил при работе с Франко», — приводит слова Бриаторе The Race.

Материалы по теме
Колапинто объяснил, почему он сможет прибавить во второй половине сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android