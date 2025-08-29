Бриаторе: возможно, я допустил ошибку с Колапинто

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о ситуации вокруг неудовлетворительных результатов аргентинского гонщика команды Франко Колапинто.

«Гонщикам вообще очень сложно справляться с нашей машиной. Машины этого поколения очень тяжёлые, но при этом очень быстрые, и, возможно, мы поторопились, посадив Франко за руль. Возможно, что столь молодому пилоту стоило провести ещё один сезон в резерве. Важны только результаты, но мы пока не видим того, чего ждали от Франко.

Возможно, давление на него оказалось слишком сильным, хотя мы видели, что до «Альпин» он неплохо провёл несколько гонок в прошлом году в «Уильямсе». Но сейчас он стал напарником настолько сильного пилота, как Пьер Гасли, и, возможно, мы слишком на него давим.

Стоит понимать, что пилоты — тоже люди, и надо стараться получше разобраться, что иногда происходит с их психологическим состоянием. В конце концов, когда гонщику 18 или 20 с чем-то лет, он точно будет ошибаться. Нельзя не думать о человеческом факторе, и, возможно, я что-то упустил при работе с Франко», — приводит слова Бриаторе The Race.