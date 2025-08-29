Скидки
«Тревожный звоночек». Леклер — о «худшей» пятнице сезона для «Феррари»

Аудио-версия:
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.

«Я бы охарактеризовал эту пятницу как очень, очень, очень, очень тяжёлую. Возможно, это была худшая пятница сезона. И это является серьёзным звоночком. У нас были сложные пятничные сессии, но сейчас мы должны переломить ситуацию. День был очень непростым.

Первая тренировка была невероятно сложной, вторая — чуть лучше. Но мы всё ещё очень далеки от желаемого результата. «Макларен» сейчас в своей лиге, а «Астон Мартин» стал для нас сюрпризом, но мы постараемся прибавить.

Мы проигрываем практически 90% времени в двух поворотах, и есть кое-что, чего наша машина сейчас сделать не может. Мы пытаемся выяснить, почему проблема так сильна в этих двух виражах, поскольку обычно этого не происходит, поэтому мы постараемся найти решение. Я с нетерпением жду возможности переломить ситуацию и совершить чудо квалификации, но этот уикенд точно будет тяжёлым для нас», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Нидерландов, Алонсо — 2-й, Пиастри — 3-й
