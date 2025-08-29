Скидки
Сын Рубенса Баррикелло дебютирует в Формуле-3

Сын Рубенса Баррикелло дебютирует в Формуле-3
Фернандо Баррикелло, сын бывшего гонщика Формулы-1 Рубенса Баррикелло, дебютирует в Формуле-3 в составе команды AIX Racing на финальном этапе чемпионата 2025 года в Монце (Италия).

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Невероятно благодарен за эту возможность – столько труда было вложено, чтобы достичь этого момента! Я рад присоединиться к AIX Racing и бороться за большие цели. Для меня большая честь представлять Бразилию на такой огромной сцене», — заявил Фернандо Баррикелло.

Нынешний сезон Фефо проводит в чемпионате Евроформула Опен, где занимает пятое место в турнирной таблице, одержав одну победу. Лидирует в этом чемпионате поляк Томаш Кухарчик.

