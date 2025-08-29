Скидки
Рованперя лидирует после 8 СУ Ралли Парагвая, многие лидеры столкнулись с проблемами

Рованперя лидирует после 8 СУ Ралли Парагвая, многие лидеры столкнулись с проблемами
Комментарии

В пятницу, 1 августа, в завершился второй день десятого этапа 2025 года Ралли Парагвая WRC. Пилоты преодолели 8 специальных участков, после которых лидером является финский гонщик Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время — у французского пилота Адриена Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — его напарник эстонец Отт Тянак.

WRC 2025. Этап 10, Энкарнасьон, Парагвай
Ралли Парагвая. Общий зачёт
29 августа 2025, пятница. 21:32 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
1:14:22.3
2
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+7.6
3
Отт Тянак
Hyundai Shell Mobis WRT
+8.4

В ходе первого дня Ралли Парагвая многие гонщики столкнулись с проблемами. В частности, от проколов пострадали Себастьен Ожье и Такамото Кацута («Тойота»), Адриен Фурмо, лидировавший большую часть дня, Грегуар Мюнстер, вылетевший уже на первом спецучастке через 900 метров после старта и пилотировавший три спецучастка без работоспособных передних тормозов, а также Тьерри Нёвиль, ошибившийся на торможении на седьмом спецучастке. Во время второго прохождения спецучастков с трассы вылетел Кацута, завершив день досрочно и выбыв из борьбы за очки.

Проблем не избежали и пилоты категории Rally 2 — лидировавший в начале дня Оливер Сольберг пострадал от прокола, а Гас Гринсмит и вовсе повредил заднюю левую подвеску, сойдя с трассы.

Российский гонщик Николай Грязин, выступающий под болгарской лицензией, располагается на втором месте в категории Rally 2 и на десятом месте в общем зачёте после первого дня этапа.

Ралли Парагвая. Положение после 8 СУ:

1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:16:13.3.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +7.1.
3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +7.6.
4. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +17.8.
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +21.1.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +25.7.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +1:18.4.
8. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +2:24.2.
9. Йоан Россель (Citroen C3 Rally2) +2:57.6.
10. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +3:06.7.

