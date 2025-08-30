Льюис Хэмилтон: не знаю, как мы собираемся отыграть восемь десятых

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал два своих разворота на пятничных тренировках Гран-при Нидерландов и признался, что не знает, за счёт чего его команда может отыграть серьёзное отставание от «Макларена» по итогам практик.

«В первой практике, думаю, я слишком сильно атаковал. Машина была довольно непредсказуема. Второй вылет — там я коснулся травы, машину занесло, вот и всё. Я атаковал — полагаю, это позитивный момент.

Это не был худший день, потому что мы прогрессировали. Мы были довольно далеко в первой практике — намного дальше, чем обычно. Мы добились некоторого прогресса за время обеда, но всё равно были далековато. Думаю, до разворота я шёл с улучшением на десятую, плюс потерял ещё полторы в последнем повороте, так что я мог прибавить. Но нам нужно поработать с настройками. Не знаю, как мы собираемся отыграть восемь десятых», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.