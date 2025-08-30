Антонелли объяснил, что привело к его вылету в первой практике Гран-при Нидерландов

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал собственный вылет в первой тренировке Гран-при Нидерландов и подвёл итоги второй сессии, где он стал 12-м.

«Очевидно, я был расстроен таким началом уикенда, когда моя работа в первой практике оказалась сокращена. Я сильно атаковал, чтобы поднять температуру шин, но заблокировал колёса и закопался в девятом повороте. Это досрочно завершило мою сессию и было неидеально, так как стоило времени на трассе и возможности поучиться.

К счастью, вторая тренировка прошла лучше. Мы сконцентрировались на скорости на одном круге на шинах «софт», и мне удалось обрести знания и уверенность. В целом это был достойный час, но всё равно было несколько ошибок, которые нужно устранить. Мы будем упорно работать вечером ради улучшений. Знаем, на что нужно обратить внимание, а я знаю, на чём мне самому надо сконцентрироваться. Будем работать тщательно», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».