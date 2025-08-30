Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли объяснил, что привело к его вылету в первой практике Гран-при Нидерландов

Антонелли объяснил, что привело к его вылету в первой практике Гран-при Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал собственный вылет в первой тренировке Гран-при Нидерландов и подвёл итоги второй сессии, где он стал 12-м.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 2
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.890
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.087
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.089

«Очевидно, я был расстроен таким началом уикенда, когда моя работа в первой практике оказалась сокращена. Я сильно атаковал, чтобы поднять температуру шин, но заблокировал колёса и закопался в девятом повороте. Это досрочно завершило мою сессию и было неидеально, так как стоило времени на трассе и возможности поучиться.

К счастью, вторая тренировка прошла лучше. Мы сконцентрировались на скорости на одном круге на шинах «софт», и мне удалось обрести знания и уверенность. В целом это был достойный час, но всё равно было несколько ошибок, которые нужно устранить. Мы будем упорно работать вечером ради улучшений. Знаем, на что нужно обратить внимание, а я знаю, на чём мне самому надо сконцентрироваться. Будем работать тщательно», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Антонелли вылетел в гравий, практика Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами
Материалы по теме
Главные трансферные интриги Формулы-1: две вакансии зависят от пилота «Ред Булл»
Главные трансферные интриги Формулы-1: две вакансии зависят от пилота «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android