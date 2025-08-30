Скидки
Шварцман тоскует по Европе, недоволен опытом выступлений в США — инсайдер

Шварцман тоскует по Европе, недоволен опытом выступлений в США — инсайдер
Российско-израильский гонщик IndyCar Роберт Шварцман может покинуть чемпионат, несмотря на долгосрочный контракт с командой «Према». Об этом сообщил авторитетный американский журналист Маршал Прюэтт.

«Насчёт ситуации с «Премой» вопросов больше, чем ответов, но считается, что команде нужен новый партнёр, чтобы она смогла продолжить выступления.

Независимо от этой ситуации говорят, что Роберт Шварцман недоволен опытом выступлений в США и тоскует по Европе. Поэтому в целом трудно предположить, что случится и кто будет выступать за команду, если она сумеет продолжить в 2026-м. Но какие-то изменения в составе пилотов не станут сюрпризом», — написал Прюэтт в материале для Racer.

