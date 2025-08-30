Скидки
Ферстаппен: не ожидаю кардинального улучшения ситуации в Зандворте

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.

«Сегодняшний день был не очень удачным, и мы всё ещё сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкивались раньше. Мы перепробовали множество вариантов с машиной, но, похоже, это ничего не изменило. Ночью мы поищем что-нибудь ещё, но я не ожидаю кардинального улучшения ситуации.

Конфигурация трассы не подходит для решения наших проблем с машиной, и сегодня были сложности, особенно на втором секторе, где много затяжных поворотов. Будет сложно бороться за первые позиции, но посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.

