Марко назвал главную проблему «Ред Булл» в Зандворте и отреагировал на скорость Алонсо

Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о раскладе сил на Гран-при Нидерландов по итогам пятничных свободных заездов в Зандворте.

«Думаю, «Макларен» недосягаем. «Астон Мартин» удивительно быстр. Так что я думаю, что пойдёт борьба позади за третье место между «Астон Мартин», «Мерседесом» и нами. «Астоны» выглядели быстро и на длинных сериях, и на коротких, на всех типах шин — особенно Алонсо. После того как они что-то поменяли в машине, она очень эффективна.

Проблема «Ред Булл»? Баланс. Но чем жёстче состав шин, тем лучше нам. А в гонке, без сомнений, будет вариант «медиум» — «хард» с одним пит-стопом. Так что связываем надежды именно с этим», — приводит слова Марко GPBlog.

Ферстаппен: не ожидаю кардинального улучшения ситуации в Зандворте
