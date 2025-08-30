Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф оценил вероятность поработать с Максом Ферстаппеном в будущем

Тото Вольф оценил вероятность поработать с Максом Ферстаппеном в будущем
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном сотрудничестве с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном в будущем.

«Ну, мы отлично ладим друг с другом. Когда вы на одной волне, всё легко, и я это вижу в наших отношениях. Его взгляды на гонки и другие вещи в нашей жизни очень схожи. Может ли это означать, что наши пути никогда не пересекутся, потому что время неподходящее? Что ж, такое может случиться, да.

Но вероятность этого составляет 50%. Остальные 50% — это то, что мы будем выступать вместе на определённом этапе нашей карьеры, если это будет выгодно обеим сторонам», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

Материалы по теме
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android