Тото Вольф оценил вероятность поработать с Максом Ферстаппеном в будущем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном сотрудничестве с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном в будущем.

«Ну, мы отлично ладим друг с другом. Когда вы на одной волне, всё легко, и я это вижу в наших отношениях. Его взгляды на гонки и другие вещи в нашей жизни очень схожи. Может ли это означать, что наши пути никогда не пересекутся, потому что время неподходящее? Что ж, такое может случиться, да.

Но вероятность этого составляет 50%. Остальные 50% — это то, что мы будем выступать вместе на определённом этапе нашей карьеры, если это будет выгодно обеим сторонам», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.