Алонсо отреагировал на помолвку певицы Тейлор Свифт. Фернандо приписывали роман с ней

Комментарии

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо отреагировал на помолвку популярной американской певицы Тейлор Свифт со звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвисом Келси.

«Ну как я могу отреагировать — это хорошо, мои поздравления», — приводит слова Алонсо портал GPblog.

Напомним, в 2023 году ходили слухи, что Алонсо и Свифт состояли в отношениях.

К настоящему моменту испанский пилот занимает 11-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 26 очков. По итогам вчерашней второй тренировки Гран-при Нидерландов Фернандо показал второе время.

