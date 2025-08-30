Скидки
Тото Вольф объяснил, почему он не против дипфейков со своим участием

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением об искусственном интеллекте и своей реакцией на то, что его лицо используют в разных дипфейках.

«Моя целевая аудитория — это не пользователи социальных сетей, а более взрослые люди. Но время от времени я смотрю, что там выдумывают. Иногда даже фотографии, обработанные искусственным интеллектом. Но мне это обычно кажется забавным.

С помощью дипфейков можно подделать что угодно. Кажется, есть даже пара порновидео, где моё лицо кому-то приделано. Лишь бы тело было красивым, и я хорошо играю в тех сценах.

Сегодня существует большой переизбыток информации. И с каждым пересказом история всё дальше отходит от первоисточника. Сегодня читаешь что-то, а на следующий день это уже интерпретируется по-другому. Всё ради сенсационного заголовка. А когда читаешь статью, она обычно оказывается гораздо менее впечатляющей или спорной, чем предполагает заголовок.

Я научился не принимать всё слишком близко к сердцу. В какой-то момент я попросил Брэдли, нашего руководителя отдела коммуникаций, показывать мне худшие публикации в конце каждого дня. А если он хотел мне польстить, то, возможно, и лучшие. В конце концов, он перестал показывать мне лучшие. Либо хороших не осталось, либо он считает, что мне не стоит сильно зазнаваться.

Это доказательство того, насколько силён наш спорт и как далеко он зашёл за новой аудиторией. Ажиотаж в социальных сетях буквально взорвал Формулу-1. [Я же просматриваю подобный контент] Время от времени, просто чтобы посмеяться. Но это не входит в мою повседневную жизнь.

Наша аудитория становится моложе и к ней присоединяется всё больше женщин. Я бы предпочёл, чтобы кто-то публиковал фейковое порно обо мне, чем чтобы было равнодушие к нашему спорту. Было время, когда до нас никому не было дела — и я это очень хорошо помню», — приводит слова Вольфа портал Motorsport.

