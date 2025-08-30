«Конкуренция ближе, чем нам хотелось». Норрис — после первых тренировок ГП Нидерландов

25-летний пилот команды «Макларен» британец Ландо Норрис поделился мыслями после первых двух тренировок Гран-при Нидерландов, отметив высокую конкуренцию среди гонщиков.

«Было очень приятно снова сесть за руль. Эта трасса, безусловно, является одним из тех мест, где сразу чувствуешь, на что способен болид. Хотя условия были более сложными, это было отличное начало уикенда. Конкуренция очень высока, ближе, чем нам хотелось бы», — приводит слова Норриса пресс-служба британского коллектива.

Напомним, по итогам первой и второй тренировки Гран-при Нидерландов британский пилот показал лучшее время. Третья тренировка состоится сегодня и начнётся в 12:30 по мск.