«У них нет химии». Жак Вильнёв — о том, почему Хэмилтон неудачно выступает за «Феррари»

Бывший гонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв предположил, что 40-летний семикратный чемпион Ф-1 британец Льюис Хэмилтон показывает неудачные выступления ввиду отсутствия эмоциональной связи с членами команды «Феррари».

«Феррари» не получают того, что ожидали от подписания Льюиса. И «Скудерия», и сторона Хэмилтона разочарованы. Он не получает машину, которую хотел, и не чувствует поддержки от команды. А в «Ферарри» нет ощущения, что Льюис с ними. Это не работает.

Вы можете послушать общение Хэмилтона со своим инженером во время гонки. Между ними нет никакой химии. Будто они находятся на разных планетах и не общаются друг с другом. То же самое можно сказать и про Леклера. В команде происходит что-то действительно странное. Она развивается не в том направлении [в каком должна]. И когда вы слушаете интервью Льюиса, он не звучит одухотворённым.

Кажется, сам Хэмилтон не верит в то, что говорит. Создаётся впечатление, что он не хочет ходить на работу. Это действительно очень странно. Приближается 2026 год, и Льюис знает, что это будет новый сезон. Он уже сфокусирован на 2026-м, однако для этого нужна уверенность, что твоя машина и команда будут работать слаженно.

Но если нет взаимопонимания, какой в этом смысл? Взаимопонимание возникает даже в трудные времена. Именно тогда вы по-настоящему строите отношения. Когда всё даётся легко, вам не нужно создавать особую атмосферу — это происходит само собой», — приводит слова Вильнёва портал Motorsport.