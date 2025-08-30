Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — лучший в третьей тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — четвёртый, Ферстаппен — пятый

Норрис — лучший в третьей тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — четвёртый, Ферстаппен — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, на трассе «Зандворт» состоялась третья тренировка Гран-при Нидерландов, по итогам которой лучшее время продемонстрировал 25-летний пилот коллектива «Макларен» британец Ландо Норрис. Второй результат — у напарника Норриса австралийца Оскара Пиастри. Тройку лучших замкнул гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 3
30 августа 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:08.972
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.242
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.886

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Третья тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:08.972.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.242
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.886.
4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.941.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.953.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.966.
7. Алекс Албон («Уильямс») +1.127.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.131.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.194.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.260.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.328.
12. Юки Цунода («Ред Булл») +1.377.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.389.
14. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.401.
15. Оливер Берман («Хаас») +1.623.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.627.
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.725.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1.829.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1.991.
20. Франко Колапинто («Альпин») +2.082.

Материалы по теме
Главные трансферные интриги Формулы-1: две вакансии зависят от пилота «Ред Булл»
Главные трансферные интриги Формулы-1: две вакансии зависят от пилота «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android