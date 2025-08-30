Норрис — лучший в третьей тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — четвёртый, Ферстаппен — пятый

Сегодня, 30 августа, на трассе «Зандворт» состоялась третья тренировка Гран-при Нидерландов, по итогам которой лучшее время продемонстрировал 25-летний пилот коллектива «Макларен» британец Ландо Норрис. Второй результат — у напарника Норриса австралийца Оскара Пиастри. Тройку лучших замкнул гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Третья тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:08.972.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.242

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.886.

4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.941.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.953.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.966.

7. Алекс Албон («Уильямс») +1.127.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.131.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.194.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.260.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.328.

12. Юки Цунода («Ред Булл») +1.377.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.389.

14. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.401.

15. Оливер Берман («Хаас») +1.623.

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.627.

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.725.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.829.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1.991.

20. Франко Колапинто («Альпин») +2.082.