Расселл чуть не столкнулся с Алонсо во время третьей тренировки ГП Нидерландов
Во время третьей тренировки Гран-при Нидерландов, которая состоялась сегодня на трассе «Зандворт», произошёл инцидент при въезде на пит-лейн между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселом и двукратным чемпионом Ф-1, а также гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Британец не увидел 44-летнего испанца и чуть не врезался в него. Ситуация находится под расследованием.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 3
30 августа 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:08.972
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.242
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.886
«Они тупо не смотрят в зеркала», — сказал Алонсо в ходе разговора со своей командой, комментируя произошедшее.
Фото: Кадр из трансляции
По итогам третьей тренировки Гран-при Нидерландов Джордж Расселл показал третье время, уступив лишь пилотам «Макларена» — соотечественнику Ландо Норрису и австралийцу Оскару Пиастри. Алонсо, в свою очередь, продемонстрировал 10-е время.
