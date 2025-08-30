Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Китайский производитель пылесосов пообещал создать самый быстрый автомобиль в мире

Китайский производитель пылесосов пообещал создать самый быстрый автомобиль в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская компания Dreame Technology, занимающаяся производством вакуумных пылесосов, объявила о приходе в автомобильную индустрию и пообещала создать самый быстрый автомобиль в мире, сообщает CnEVPost.

Сообщается, что будущий суперкар будет электрическим и предоставит совершенно новый опыт вождения. В данный момент в автомобильном подразделении Dreame работает 1 тыс. человек, однако вскоре департамент будет расширен. Подчёркивается, что в основе электромобиля будут лежать технологии, разработанные Dreame.

Одним из отличий машины от Dreame будет совместимость с экосистемами на базе искусственного интеллекта и бесшовная интеграция в системы умных домов и мобильных устройств. Ожидается, что автомобиль от Dreame Technology должен быть представлен в 2027 году.

Материалы по теме
3018-сильный китайский гиперкар установил рекорд скорости для электромобилей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android