Китайский производитель пылесосов пообещал создать самый быстрый автомобиль в мире

Китайская компания Dreame Technology, занимающаяся производством вакуумных пылесосов, объявила о приходе в автомобильную индустрию и пообещала создать самый быстрый автомобиль в мире, сообщает CnEVPost.

Сообщается, что будущий суперкар будет электрическим и предоставит совершенно новый опыт вождения. В данный момент в автомобильном подразделении Dreame работает 1 тыс. человек, однако вскоре департамент будет расширен. Подчёркивается, что в основе электромобиля будут лежать технологии, разработанные Dreame.

Одним из отличий машины от Dreame будет совместимость с экосистемами на базе искусственного интеллекта и бесшовная интеграция в системы умных домов и мобильных устройств. Ожидается, что автомобиль от Dreame Technology должен быть представлен в 2027 году.