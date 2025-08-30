Стюарды вынесли вердикт насчёт инцидента между Расселлом и Алонсо при въезде на пит-лейн

Команда Формулы-1 «Мерседес» была оштрафована на € 7,5 тыс. за инцидент между пилотом коллектива Джорджем Расселлом и гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо при въезде на пит-лейн во время третьей тренировки Гран-при Нидерландов. Кроме того, Расселл получил предупреждение.

По мнению стюардов, опасность была в первую очередь вызвана тем, что члены команды «Мерседес» не предупредили Расселла должным образом о приближении Алонсо.

Напомним, пилоты чуть столкнулись при въезде на пит-лейн, так как британский пилот не увидел 44-летнего испанца.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).