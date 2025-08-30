Загримированный гонщик Ф-1 тайно выступил в любительской гонке и победил

Пилот команды «Хаас» Оливер Берман, проводящий в этом году дебютный сезон в Формуле-1, в гриме пожилого человека тайно проник на любительскую картинговую гонку и выиграл её.

По словам авторов ролика, никто из участников заезда не знал о том, что в гонке примет участие Берман. Чтобы не вызывать подозрений, Оливер, выступавший под именем Джеральд Стивенс, занял последнее место в квалификации, однако затем опередил соперников в гонке и одержал победу.

Берман в гриме на картодроме Фото: Скриншот видео Quadrant

После финиша Берман, имитируя медленную походку пожилого человека, поднялся на подиуме, и уже там снял грим, раскрыв себя. «Хотел бы сразу извиниться перед всеми. Вы двое — невероятно быстрые пилоты, — обратился Оливер к другим призёрам гонки. — Мне пришлось действительно потрудиться, чтобы догнать вас, молодцы. Желаю всего наилучшего в будущем».

Берман на подиуме с другим призёром гонки Фото: Скриншот видео Quadrant

Отметим, что в начале мая под псевдонимом на трассу выехал и Макс Ферстаппен, но тогда личность гонщика скрывалась не так тщательно.