«Он был замечательным, серьёзным врагом». Тото Вольф рассказал, что скучает по Хорнеру

Руководитель немецкой команды «Мерседес» Тото Вольф трогательно высказался о британце Кристиане Хорнере, который в этом году покинул пост руководителя австрийского коллектива «Ред Булл».

«Он сказал мне: «Что ты теперь делаешь? Ведь тебе нравится меня ненавидеть, а я ушёл!» Это немного неоднозначно, поскольку, во-первых, у него очень хороший послужной список — один из самых успешных в Формуле-1. Так что, очевидно, есть вещи, в которых он преуспел. Думаю, в команде из Милтон-Кинса он пользовался определённым уважением.

Но у нас часто не совпадали мнения или взгляды. Так что все эти годы он был замечательным, серьёзным врагом. Скучаю ли я по нему? Довольно странно приехать сюда [в Зандворт], зная, что Кристиана не будет рядом. А потом появляется прагматизм Лорана Мекиса. Внезапно вы можете говорить о долгосрочной перспективе. Мы просто совершенно разные люди, но даже самый злейший враг — ваш лучший друг.

Я говорил, что в каждом фильме должно быть что-то хорошее, что-то плохое и что-то ужасное. Теперь плохого больше нет, остались только Фред [Вассёр] и я… Фреду потребовалось некоторое время, чтобы обдумать это. Спорту это необходимо. В прошлом у нас были такие мощные личности, и я надеюсь, что некоторые из новых руководителей команд войдут в эти роли по-настоящему, поскольку это невозможно подделать.

Кристиан был одним из таких героев. Он был прямолинейным, противоречивым, идиотом, и ему нравилось играть эту роль. Нужен идиот, людям нужно кого-то ненавидеть», — приводит слова Вольфа портал Motorsport.

Тото Вольф объяснил, почему он не против дипфейков со своим участием
