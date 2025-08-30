Скидки
Лиса выбежала на трассу во время квалификации ГП Нидерландов, её чуть не сбил Шарль Леклер

Комментарии

Сегодня, 30 августа, во время квалификации Гран-при Нидерландов лиса выбежала на трассу «Зандворт», избежав столкновения с болидом 27-летнего пилота итальянской команды «Феррари» монегаска Шарля Леклера.

К моменту написания новости лидером квалификации является пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).

