Лиса выбежала на трассу во время квалификации ГП Нидерландов, её чуть не сбил Шарль Леклер

Сегодня, 30 августа, во время квалификации Гран-при Нидерландов лиса выбежала на трассу «Зандворт», избежав столкновения с болидом 27-летнего пилота итальянской команды «Феррари» монегаска Шарля Леклера.

К моменту написания новости лидером квалификации является пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Фото: Кадр из трансляции

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).