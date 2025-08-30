Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Норрис — второй, Ферстаппен — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри завоевал поул в квалификации Гран-при Нидерландов. Вторую позицию завоевал его напарник Ландо Норрис. Третьим стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация

Результаты готовятся...

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.662.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.263.
4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.546.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.593.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.728.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.838.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.843.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.968.

После второго сегмента выбыли:

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:09.493.
12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:09.622.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.622.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.637.
15. Александр Албон («Уильямс») — 1:09.652.

После первого сегмента выбыли:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.104.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:10.195.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.197.
19. Оливер Берман («Хаас») — 1:10.262.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.

Материалы по теме
Фото
Лиса выбежала на трассу во время квалификации ГП Нидерландов, её чуть не сбил Шарль Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android