Ферстаппен прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Нидерландов.

«Этот уикенд складывается для нас непросто, но квалификация получилась лучшей сессией за эти дни. Я доволен третьим местом. Энергия болельщиков придаёт сил, всегда приятно видеть столько оранжевого. «Макларены» весь уикенд были очень быстры, поэтому мы сосредоточились на собственной гонке. Мы сделали шаг вперёд, надеюсь, это поможет нам держать темп в гонке», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду ему составит его напарник Ландо Норрис.