Ландо Норрис: второе место — не конец света

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Нидерландов.

«Разочарован ли я? И да и нет. Весь уикенд у нас с Оскаром очень плотная борьба, победить мог любой из нас. Конечно, я немного разочарован, что не на поуле, но борьба была очень плотной, я проехал достойно, и этот результат не конец света. Многое зависело от того, повезёт ли тебе с ветром. Первый круг в Q3 получился хорошим, хотя встречный ветер на прямой стоил мне порядка сотой секунды. Но я всё равно на хорошей позиции, у нас классное сражение.

Оскар весь уикенд пилотирует отлично, мы сражаемся весь сезон и, надеюсь, получим завтра массу удовольствия. В прошлом году у нас у обоих был здесь ужасный старт, посмотрим, как будет в этот раз. Не думаю, что внутренняя траектория будет лучше, но гонка нас ждёт длинная, да и погода может преподнести сюрпризы», — сказал Норрис в интервью после гонки.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.