«Удалось достичь пика в нужный момент». Пиастри — о победе в квалификации ГП Нидерландов

«Удалось достичь пика в нужный момент». Пиастри — о победе в квалификации ГП Нидерландов
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

«Мне удалось достичь пика в нужный момент. Весь уикенд всё было хорошо, за исключением пары поворотов. В них я так и не смог прибавить, зато нашёл время в других местах. Очень доволен этим результатом, поскольку уикенд всё же складывается непросто. Мы работали, чтобы добиться прогресса. Нам ещё есть над чем работать, но в целом я доволен. Посмотрим, что будет завтра. Есть несколько переменных, которые могут вмешаться в развитие событий», — сказал Пиастри в интервью после гонки.

Напомним, вторым по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

