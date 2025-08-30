«Удалось достичь пика в нужный момент». Пиастри — о победе в квалификации ГП Нидерландов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов.

«Мне удалось достичь пика в нужный момент. Весь уикенд всё было хорошо, за исключением пары поворотов. В них я так и не смог прибавить, зато нашёл время в других местах. Очень доволен этим результатом, поскольку уикенд всё же складывается непросто. Мы работали, чтобы добиться прогресса. Нам ещё есть над чем работать, но в целом я доволен. Посмотрим, что будет завтра. Есть несколько переменных, которые могут вмешаться в развитие событий», — сказал Пиастри в интервью после гонки.

Напомним, вторым по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.