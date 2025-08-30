Ферстаппен избежал штрафа за нарушение в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за нарушение дельты времени в ходе круга возвращения в квалификации Гран-при Нидерландов. Рассмотрев обстоятельства дела, стюарды не усмотрели злого умысла в действиях нидерландского гонщика. Таким образом, четырёхкратный и действующий чемпион мира останется на третьей позиции на стартовой решётке Гран-при Нидерландов.

Напомним, поул завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым по итогам квалификации стал его напарник Ландо Норрис. Ферстаппен по итогам квалификации стал третьим.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.662.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.263.

4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.546.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.593.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.728.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.838.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.843.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.968.

После второго сегмента выбыли:

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:09.493.

12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:09.622.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.622.

14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.637.

15. Александр Албон («Уильямс») — 1:09.652.

После первого сегмента выбыли:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.104.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:10.195.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.197.

19. Оливер Берман («Хаас») — 1:10.262.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.