Ферстаппен избежал штрафа за нарушение в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за нарушение дельты времени в ходе круга возвращения в квалификации Гран-при Нидерландов. Рассмотрев обстоятельства дела, стюарды не усмотрели злого умысла в действиях нидерландского гонщика. Таким образом, четырёхкратный и действующий чемпион мира останется на третьей позиции на стартовой решётке Гран-при Нидерландов.
Напомним, поул завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым по итогам квалификации стал его напарник Ландо Норрис. Ферстаппен по итогам квалификации стал третьим.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.662.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.263.
4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.546.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.593.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.728.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.838.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.843.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.968.
После второго сегмента выбыли:
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:09.493.
12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:09.622.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.622.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.637.
15. Александр Албон («Уильямс») — 1:09.652.
После первого сегмента выбыли:
16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.104.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:10.195.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.197.
19. Оливер Берман («Хаас») — 1:10.262.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.