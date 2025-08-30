Скидки
Авто Новости

Ферстаппен избежал штрафа за нарушение в квалификации Гран-при Нидерландов

Ферстаппен избежал штрафа за нарушение в квалификации Гран-при Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за нарушение дельты времени в ходе круга возвращения в квалификации Гран-при Нидерландов. Рассмотрев обстоятельства дела, стюарды не усмотрели злого умысла в действиях нидерландского гонщика. Таким образом, четырёхкратный и действующий чемпион мира останется на третьей позиции на стартовой решётке Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

Напомним, поул завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым по итогам квалификации стал его напарник Ландо Норрис. Ферстаппен по итогам квалификации стал третьим.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:08.662.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.263.
4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.546.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.593.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.728.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.838.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.843.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.968.

После второго сегмента выбыли:

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:09.493.
12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:09.622.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.622.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.637.
15. Александр Албон («Уильямс») — 1:09.652.

После первого сегмента выбыли:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.104.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:10.195.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.197.
19. Оливер Берман («Хаас») — 1:10.262.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.

Новости. Авто
