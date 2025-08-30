Хаджар прокомментировал лучший квалификационный результат в карьере

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Нидерландов, что стало лучшим результатом для француза в карьере.
«Я невероятно счастлив, это выдающийся результат для команды. Мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации, поскольку вчерашнее выступление было не самым впечатляющим, но нам удалось показать действительно сильный круг, когда это было важно. Лиам очень сильно подталкивал меня, машина вела себя отлично, и мы продолжали вносить необходимые улучшения с каждым кругом.
Я уверен в завтрашнем дне, машина работает хорошо, так что нет причин сомневаться в нашем темпе в гонке. Гонка должна быть простой, у меня хорошее место на рывке к первому повороту, так что наша цель — сохранить позицию и заработать хорошие очки», — приводит слова Исака Хаджара официальный сайт команды.
- 30 августа 2025
