Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар прокомментировал лучший квалификационный результат в карьере

Хаджар прокомментировал лучший квалификационный результат в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Нидерландов, что стало лучшим результатом для француза в карьере.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

«Я невероятно счастлив, это выдающийся результат для команды. Мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации, поскольку вчерашнее выступление было не самым впечатляющим, но нам удалось показать действительно сильный круг, когда это было важно. Лиам очень сильно подталкивал меня, машина вела себя отлично, и мы продолжали вносить необходимые улучшения с каждым кругом.

Я уверен в завтрашнем дне, машина работает хорошо, так что нет причин сомневаться в нашем темпе в гонке. Гонка должна быть простой, у меня хорошее место на рывке к первому повороту, так что наша цель — сохранить позицию и заработать хорошие очки», — приводит слова Исака Хаджара официальный сайт команды.

Материалы по теме
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android