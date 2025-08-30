Леклер считает, что мог выступить в квалификации ГП Нидерландов лучше

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об итогах квалификации Гран-при Нидерландов, которую он закончил на шестой позиции.

«Было очень сложно. В такие выходные ты приезжаешь на квалификацию, не имея реальных ориентиров. Я не знал, чего ожидать от машины, учитывая множество изменений, произошедших после первой тренировки. С другой стороны, это не оправдание. Я не очень хорошо выступил в квалификации, а в третьем сегменте проехал круг медленнее, чем мог бы. Честно говоря, четвёртое место было лучшим результатом, на который мы могли рассчитывать сегодня с нашей машиной.

Если рассматривать всё в целом, могло быть и хуже. Шестое место — это обычно худший результат, которого мы ожидаем, но в эти выходные шестое место в квалификации стало моим лучшим результатом. Но, как я уже сказал, я мог бы выступить и лучше. Думаю, особенности этой трассы подчёркивают наши слабые стороны. Это отчётливо видно в 9-м и 10-м поворотах; невероятно, сколько мы там теряем. Но, к сожалению, мы мало что можем сделать», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.