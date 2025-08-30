Скидки
Авто Новости

Марко оценил перспективы Ферстаппена выиграть гонку Гран-при Нидерландов

Марко оценил перспективы Ферстаппена выиграть гонку Гран-при Нидерландов
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Нидерландов, которую он начнёт с третьей позиции.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

«Утром мы отставали на девять десятых, а сейчас речь всего о двух. Так что, думаю, завтра мы сможем заставить «Макларены» понервничать.

Есть ли у Макса шанс обогнать завтра? Да, почему бы и нет? Мы знаем, на что способен Макс, но, по крайней мере, мы готовы к такому.

В гонке нет ничего особенного. Это определённо будет стратегия одного пит-стопа. Дождь? Макс, безусловно, лучший в дождь, но я считаю, что «Макларены» отлично работают с шинами в дождь. Но мы достаточно близки к победе, чтобы сделать гонку захватывающей», — приводит слова Марко GPBlog.

Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?
