Марко оценил перспективы Ферстаппена выиграть гонку Гран-при Нидерландов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Нидерландов, которую он начнёт с третьей позиции.

«Утром мы отставали на девять десятых, а сейчас речь всего о двух. Так что, думаю, завтра мы сможем заставить «Макларены» понервничать.

Есть ли у Макса шанс обогнать завтра? Да, почему бы и нет? Мы знаем, на что способен Макс, но, по крайней мере, мы готовы к такому.

В гонке нет ничего особенного. Это определённо будет стратегия одного пит-стопа. Дождь? Макс, безусловно, лучший в дождь, но я считаю, что «Макларены» отлично работают с шинами в дождь. Но мы достаточно близки к победе, чтобы сделать гонку захватывающей», — приводит слова Марко GPBlog.