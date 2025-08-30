Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Предварительная стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Будапеште должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации изменений не произошло.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Предварительная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Карлос Сайнс («Уильямс»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
12. Юки Цунода («Ред Булл»).
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
15. Александр Албон («Уильямс»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
19. Оливер Берман («Хаас»).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Материалы по теме
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android