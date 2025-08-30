Предварительная стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Будапеште должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации изменений не произошло.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Предварительная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

9. Карлос Сайнс («Уильямс»).

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

12. Юки Цунода («Ред Булл»).

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

14. Пьер Гасли («Альпин»).

15. Александр Албон («Уильямс»).

16. Франко Колапинто («Альпин»).

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

18. Эстебан Окон («Хаас»).

19. Оливер Берман («Хаас»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).