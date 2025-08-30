Скидки
Бермана могут наказать стартом с пит-лейна за необычное нарушение правил «Хаасом»

Бермана могут наказать стартом с пит-лейна за необычное нарушение правил «Хаасом»
Пилот «Хааса» Оливер Берман может быть оштрафован стартом с пит-лейна за грубое нарушение правил командой. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, команда нарушила спортивный регламент. Машину британского гонщика не накрыли специальным покрывалом через два часа после квалификации, что является нарушением положений о применении правил закрытого парка.

Согласно регламенту, подобное редкое нарушение должно привести к старту британца с пит-лейна. Напомним, Берман по итогам квалификации оказался на 19-й позиции.

Поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Нидерландов завоевал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду ему составит его напарник Ландо Норрис.

