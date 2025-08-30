Стролл резко оборвал интервью с прессой после неудачной квалификации в Нидерландах
Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл резко прервал интервью с прессой после завершения квалификации Гран-при Нидерландов после того, как прокомментировал свою аварию в первом сегменте.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263
«На самом деле мне нечего сказать. Это очень расстраивает, и да, это ужасно. Я просто зацепил колесом траву. Я просто ошибся. Это ужасное чувство. Ведь мне было комфортно в машине на протяжении всех тренировок, первой практики и всего этого», — приводит слова Стролла Motorsport Week.
После этого у Стролла спросили, удалось ли команде достичь прогресса после Гран-при Бельгии, он резко прервал интервью и покинул медиацентр.
