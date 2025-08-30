Стролл резко оборвал интервью с прессой после неудачной квалификации в Нидерландах

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл резко прервал интервью с прессой после завершения квалификации Гран-при Нидерландов после того, как прокомментировал свою аварию в первом сегменте.

«На самом деле мне нечего сказать. Это очень расстраивает, и да, это ужасно. Я просто зацепил колесом траву. Я просто ошибся. Это ужасное чувство. Ведь мне было комфортно в машине на протяжении всех тренировок, первой практики и всего этого», — приводит слова Стролла Motorsport Week.

После этого у Стролла спросили, удалось ли команде достичь прогресса после Гран-при Бельгии, он резко прервал интервью и покинул медиацентр.