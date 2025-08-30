Скидки
Стролл дважды просил у отца разрешения завершить карьеру — инсайдер

Стролл дважды просил у отца разрешения завершить карьеру — инсайдер
Канадский гонщик команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл как минимум дважды просил разрешения у отца завершить карьеру в Формуле-1, но получил отказ. Об этом сообщил известный бразильский журналист Реджинальдо Леме.

«Стролл просил разрешения закончить карьеру в 2023 и 2024 годах. Я узнал об этом во время недавнего визита в Спа. Но его отец не позволил ему», — сказал Леме в эфире подкаста AutoMotor.

Напомним, Стролл за время Гран-при Нидерландов дважды попал в аварию — сначала в ходе второй тренировки, а затем и в квалификации. После этого Стролл резко оборвал интервью с прессой после безобидного вопроса.

