Бриаторе ответил, стоит ли ждать Хорнера в «Альпин»

Бриаторе ответил, стоит ли ждать Хорнера в «Альпин»
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе опроверг слухи о возможном приходе в команду экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«В данный момент я ни о чём не думаю. Кристиан уже не в Формуле-1, но, надеюсь, он скоро вернётся. Но пока его нет в планах «Альпин», — приводит слова Бриаторе Crash.

Флавио Бриаторе вернулся в Формулу-1 в 2024 году и помог «Альпин» отказаться от собственного моторного проекта, став клиентской командой «Мерседес» с 2026 года. Ранее он возглавлял «Бенеттон», подписал контракт с Михаэлем Шумахером и добивался чемпионских титулов в 1994 и 1995 годах.

Напомним, 9 июля «Ред Булл» объявил об уходе Хорнера из команды. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис.

«Воссоединение мафии». Вольф — о возможном объединении Хорнера, Бриаторе и Экклстоуна
