Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колтон Херта ведёт переговоры с несколькими командами Формулы-2 — Racer

Колтон Херта ведёт переговоры с несколькими командами Формулы-2 — Racer
Комментарии

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта в следующем сезоне может перебраться в одну из команд Формулы-2. Об этом сообщает издание Racer.

Как информирует источник, этот шаг Херта может предпринять, чтобы добрать необходимое число баллов для суперлицензии, чего ему не удаётся сделать в заокеанском чемпионате.

В настоящий момент у Херты в лучшем случае будет 37 баллов из 40 необходимых.

Как сообщается, менеджмент Херты обратился к нескольким командам Формулы-2 с вопросом о возможности совместной работы. Однако никаких конкретных договорённостей достигнуто не было.

Херта считается одним из претендентов на место в «Кадиллаке».

Материалы по теме
Ральф Шумахер — о Пересе и Боттасе в «Кадиллаке»: предпочёл бы увидеть Мика
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android