Колтон Херта ведёт переговоры с несколькими командами Формулы-2 — Racer

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта в следующем сезоне может перебраться в одну из команд Формулы-2. Об этом сообщает издание Racer.

Как информирует источник, этот шаг Херта может предпринять, чтобы добрать необходимое число баллов для суперлицензии, чего ему не удаётся сделать в заокеанском чемпионате.

В настоящий момент у Херты в лучшем случае будет 37 баллов из 40 необходимых.

Как сообщается, менеджмент Херты обратился к нескольким командам Формулы-2 с вопросом о возможности совместной работы. Однако никаких конкретных договорённостей достигнуто не было.

Херта считается одним из претендентов на место в «Кадиллаке».