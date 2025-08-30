Скидки
Грязин получил прокол и лишился лидерства в Rally2 на Ралли Парагвая

Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 30 августа, завершился третий день 10-го этапа 2025 года Ралли Парагвая WRC. Пилоты преодолели семь специальных участков, после которых лидером является восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время у французского пилота Адриена Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — британец Эльфин Эванс.

WRC 2025. Этап 10, Энкарнасьон, Парагвай
Ралли Парагвая. Общий зачёт
30 августа 2025, суббота. 21:09 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
2:08:39.5
2
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+9.2
3
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+34.6

Вчерашний лидер Ралли Парагвая Калле Рованперя получил прокол и откатился на шестую позицию.

В зачёте Rally 2 развернулась настоящая драма — с проблемами поочерёдно столкнулись местные пилоты Фабрицио Зальдивар и Диего Домингес, а российский гонщик Николай Грязин захватил лидерство. Однако за два спецучастка до конца дня Грязин получил прокол и потерял время, откатившись на 11-ю позицию в общем зачёте и на четвёртую в категории.

Лидером в Rally2 является эстонский напарник Грязина Роберт Вирвес.

Программа Ралли Парагвая продолжится в воскресенье, пилотам предстоит преодолеть четыре спецучастка.

Ралли Парагвая. Положение после 8 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:17:20.5.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +10.3.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +36.6.
4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +39.1.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +46.8.
6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:21.2.
7. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +3:16.2.
8. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +5:30.8.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +5:37.3.
10. Йоан Россель (Citroen C3 Rally2) +5:38.0.

