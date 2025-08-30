Грязин получил прокол и лишился лидерства в Rally2 на Ралли Парагвая

В субботу, 30 августа, завершился третий день 10-го этапа 2025 года Ралли Парагвая WRC. Пилоты преодолели семь специальных участков, после которых лидером является восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время у французского пилота Адриена Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — британец Эльфин Эванс.

Вчерашний лидер Ралли Парагвая Калле Рованперя получил прокол и откатился на шестую позицию.

В зачёте Rally 2 развернулась настоящая драма — с проблемами поочерёдно столкнулись местные пилоты Фабрицио Зальдивар и Диего Домингес, а российский гонщик Николай Грязин захватил лидерство. Однако за два спецучастка до конца дня Грязин получил прокол и потерял время, откатившись на 11-ю позицию в общем зачёте и на четвёртую в категории.

Лидером в Rally2 является эстонский напарник Грязина Роберт Вирвес.

Программа Ралли Парагвая продолжится в воскресенье, пилотам предстоит преодолеть четыре спецучастка.

Ралли Парагвая. Положение после 8 СУ:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:17:20.5.

2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +10.3.

3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +36.6.

4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +39.1.

5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +46.8.

6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:21.2.

7. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +3:16.2.

8. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +5:30.8.

9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +5:37.3.

10. Йоан Россель (Citroen C3 Rally2) +5:38.0.