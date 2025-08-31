Антонелли считает, что его квалификацию испортила ошибка в первой тренировке

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об 11-й позиции в квалификации Гран-при Нидерландов.

«Столь ранний вылет в первой тренировке поставил под угрозу весь уикенд. Я пропустил много кругов, так что это не помогло. Также не помогла и длинная пробежка сегодня утром. Всё из-за моей ошибки в первой тренировке. Было обидно, ведь я чувствовал себя за рулём довольно неплохо и был гораздо ближе к успеху, чем в последние несколько гонок. Просто обидно, что уступил так мало.

Думаю, если бы первая тренировка прошла чисто, выходные сложились бы иначе, но я с нетерпением жду завтрашнюю гонку», — приводит слова Антонелли Autosport.