Хэмилтон: машина стала более целостной

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об итогах квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он показал седьмой результат.

«Как вы могли видеть, вчера меня пару раз развернуло. Так что да, это сложно. Но сегодня, как мне кажется, мы добились определённого прогресса в работе с настройками болида.

Машина стала ощущаться более целостной. Хотя мы по-прежнему даже близко ничего не можем противопоставить лидерам, нам приходится атаковать на пределе, выходить за грань. И из-за этого поведение машины становится ещё более непредсказуемым», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.