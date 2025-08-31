Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: машина стала более целостной

Хэмилтон: машина стала более целостной
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об итогах квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он показал седьмой результат.

«Как вы могли видеть, вчера меня пару раз развернуло. Так что да, это сложно. Но сегодня, как мне кажется, мы добились определённого прогресса в работе с настройками болида.

Машина стала ощущаться более целостной. Хотя мы по-прежнему даже близко ничего не можем противопоставить лидерам, нам приходится атаковать на пределе, выходить за грань. И из-за этого поведение машины становится ещё более непредсказуемым», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Материалы по теме
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
В битве двух «Макларенов» всё решили 12 тысячных! «Мерседес» и «Феррари» очень далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android