Аркадий Цареградцев выиграл туманную квалификацию RDS GP в Санкт-Петербурге

Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), который принимает классическая конфигурация автодрома «Игора Драйв», продолжил традицию сезона-2025 — каждый раунд турнира проходит испытание погодой. В последний летний уикенд трассу под Санкт-Петербургом окутал столь густой туман, что организаторам пришлось принимать непростые решения и корректировать расписание обоих дней состязаний.

Фото: Пресс-служба Russian Drift Series GP

Плотный туман и низкая облачность опустились на автодром в Ленинградской области с раннего утра субботы, так что начало квалификационных заездов было отложено до улучшения видимости. Тем не менее полностью туман так и не рассеялся. К тому же периодически начинался дождь разной интенсивности, так что спортсмены на протяжении всего дня вынуждены были подстраиваться под меняющийся уровень сцепления с асфальтом и видимость на трассе.

Аркадий Цареградцев Фото: Пресс-служба Russian Drift Series GP

В столь непростых условиях опыт и молодость оказались равны. В четвёрку лучших по итогам квалификации вошли два ветерана российского дрифта и два молодых спортсмена. Квалификацию выиграл лидер команды «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев с лучшим проездом на 97 баллов, а его давний соперник и друг Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto стал третьим, набрав 94,5 балла.

Компанию двум легендарным сибирякам во главе протоколов составили два пилота LUKOIL Racing Drift Team — 95 баллов Данилы Воробьёва принесли ему второе место в квалификации, а Данила Скоробогатов стал четвёртым, отметившись проездом на 94 балла. Для обоих эта квалификация стала лучшей за время выступления в RDS GP.

Кроме перечисленного квартета, в «клуб 90+» вошли Евгений Лосев (Fresh Racing) и Илья Попов («LECAR Одержимые Моторспорт») с проездом на 92 балла каждый, а также пилот VSTeam Анатолий Кизин с результатом 90,5 баллов — этот проезд оказался сенсацией дня, а также лучшей позицией пилота в квалификации за время его участия в Гран-При Российской Дрифт Серии.

Фото: Пресс-служба Russian Drift Series GP

Ко второй половине дня погода не улучшилась — дождь хоть и прекратился, но туман не рассеялся, а потому удалось провести ровно половину из запланированных парных заездов ТОП-32. На трассе встретились только пилоты из левой половины сетки. Их соперникам из правой части предстоит решить судьбу путёвок в ТОП-16 уже в воскресенье. Организаторам RDS GP пришлось скорректировать расписание субботы, которое из-за практически нулевой видимости на трассе и надвигающихся сумерек потребовало сокращения соревновательной программы. Оставшиеся заезды пройдут во второй день этапа.

Фото: Пресс-служба Russian Drift Series GP

В воскресенье, 31 августа, на «Игора Драйв» пройдёт вторая половина заездов стадии Топ-32, которая в 10:00 откроет день дуэлями за право выхода в следующую часть соревнований. Топ-16 начнётся в 12:55, а решающие сражения, начиная с баталий в Топ-8 и вплоть до финала, стартуют на автодроме в 15:35. По итогам воскресных заездов будут определены призёры и победители шестого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии, а также сформирован окончательный список претендентов на титулы RDS GP в личном и командном зачётах накануне финала в Москве.