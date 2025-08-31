«Это раздражает». Албон объяснил, из-за чего остался зол в квалификации ГП Нидерландов

29-летний пилот британского коллектива «Уильямс», представляющий Таиланд, Алекс Албон рассказал, из-за чего остался зол в квалификации Гран-при Нидерландов, по итогам которой стал 15-м.

«Когда я должен был выехать с пит-лейна, произошло следующее… Мне пришлось ждать около двух с половиной минут, прежде чем выехать. Когда время истекло и я его покинул, все остальные уже проезжали быстрые круги.

И мне пришлось медленно проезжать прогревочный круг, поскольку нужно пропускать все машины, которые проходят быстрый круг. К тому моменту, когда это происходило, я входил в первый поворот, а шины абсолютно не работали. И с этим ничего не поделаешь.

Мы в курсе, что у нас есть проблема с «рабочим окном», поэтому меньше возможностей для работы шин, если сравнивать с другими командами. Такое уже было на многих Гран-при, на которых мы выступили в этом году. Если мы не сможем проехать чистый прогревочный круг, то нас ждёт провал.

Это просто раздражает, и я сейчас зол. Думаю, нам сначала нужно разобраться с шинами. Это главная проблема, а потом всё остальное дастся легче», — приводит слова Албона портал Motorsport.