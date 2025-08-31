Скидки
Вассёр: эта пятница была самой сложной для «Феррари» за последние три сезона в Нидерландах

Вассёр: эта пятница была самой сложной для «Феррари» за последние три сезона в Нидерландах
Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении своего коллектива на тренировках и в квалификации Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:08.662
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.263

«Если сравнить [наши результаты в квалификации] с пятничными тренировками, то мы сделали огромный шаг вперёд. Безусловно, минувшая пятница была самой сложной для нас за последние два-три сезона [на ГП Нидерландов].

Мы неплохо отыгрались в квалификации, но нелегко быть на пределе и избегать ошибок. Тем не менее четвёртое место было не так уж и далеко от нас. Нам нужно лучше работать в пятницу, чтобы совершенствоваться.

Если сегодня мы сделаем такой же шаг вперёд, то это будет хорошая новость. Я думаю, что «Макларен» на другом уровне, и нам нужно сосредоточиться на борьбе с другими пилотами на стартовой решётке — Расселлом, Ферстаппеном, Хаджаром, чтобы постараться финишировать на подиуме.

И в этот раз оба наших болида будут включены в борьбу. Конечно, наша стратегия снова граничит с опасностью», — приводит слова Вассёра портал RaceFans.

«У них нет химии». Жак Вильнёв — о том, почему Хэмилтон неудачно выступает за «Феррари»
Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
