Вольф сообщил, кто будет утверждён в качестве боевых пилотов «Мерседеса» на сезон-2026

Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф подтвердил, что в скором времени будет официально объявлен состав пилотов команды на следующий сезон Формулы-1.

«Состав пилотов команды на сезон-2026 будет подтверждён, безусловно. Не вижу причину не продолжать сотрудничество с кем-то из гонщиков, они выступают хорошо.

Как мне кажется, Джордж выступает гораздо лучше, чем позволяют способности машины в большинстве Гран-при. А Антонелли необходимо просто вернуть уверенность. Но у него определённо есть скорость, так что всё будет хорошо», — приводит слова Вольфа портал Racingnews365.