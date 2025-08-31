Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: если бы Ферстаппен пилотировал болид «Рейсинг Буллз», то боролся бы за титул

Алонсо: если бы Ферстаппен пилотировал болид «Рейсинг Буллз», то боролся бы за титул
Комментарии

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо выразил уверенность, что именитый гонщик австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен имел бы шансы в борьбе за титул в текущем сезоне, если бы выступал на болиде «Рейсинг Буллз».

«Если бы Ферстаппен пилотировал болид «Рейсинг Буллз», то боролся бы за чемпионский титул. Мы видели это в начале года с Юки Цунодой, который [будучи гонщиком «Рейсинг Буллз»] всегда входил в топ-6 по итогам квалификации. А сейчас он внезапно вылетел мимо третьего сегмента», — приводит слова Алонсо издание AS.

Материалы по теме
Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
Live
Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android