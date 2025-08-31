Алонсо: если бы Ферстаппен пилотировал болид «Рейсинг Буллз», то боролся бы за титул

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо выразил уверенность, что именитый гонщик австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен имел бы шансы в борьбе за титул в текущем сезоне, если бы выступал на болиде «Рейсинг Буллз».

«Если бы Ферстаппен пилотировал болид «Рейсинг Буллз», то боролся бы за чемпионский титул. Мы видели это в начале года с Юки Цунодой, который [будучи гонщиком «Рейсинг Буллз»] всегда входил в топ-6 по итогам квалификации. А сейчас он внезапно вылетел мимо третьего сегмента», — приводит слова Алонсо издание AS.