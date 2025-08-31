Оливер Берман начнёт Гран-при Нидерландов с пит-лейна

20-летний пилот американского коллектива «Хаас» британец Оливер Берман начнёт гонку Гран-при Нидерландов с пит-лейна. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Причиной данного решения стало то, что «Хаас» нарушил режим закрытого парка, заменив элементы силовой установки на болиде Оливера.

В квалификации Гран-при Нидерландов британский пилот стал 19-м. Поул-позицию завоевал 24-летний гонщик команды из Великобритании «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, компанию на первом ряду ему составит его напарник Ландо Норрис.

В личном зачёте Формулы-1 Оливер занимает 19-е место, имея на своём счету восемь очков.