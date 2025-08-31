Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Берман начнёт Гран-при Нидерландов с пит-лейна

Оливер Берман начнёт Гран-при Нидерландов с пит-лейна
Комментарии

20-летний пилот американского коллектива «Хаас» британец Оливер Берман начнёт гонку Гран-при Нидерландов с пит-лейна. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Причиной данного решения стало то, что «Хаас» нарушил режим закрытого парка, заменив элементы силовой установки на болиде Оливера.

В квалификации Гран-при Нидерландов британский пилот стал 19-м. Поул-позицию завоевал 24-летний гонщик команды из Великобритании «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, компанию на первом ряду ему составит его напарник Ландо Норрис.

В личном зачёте Формулы-1 Оливер занимает 19-е место, имея на своём счету восемь очков.

Материалы по теме
Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
Live
Ждём нового сражения двух претендентов на чемпионство! Гран-при Нидерландов Ф-1 — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android