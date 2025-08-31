Скидки
Марко ответил, когда будет решён вопрос о включении Цуноды в состав пилотов на сезон-2026

Марко ответил, когда будет решён вопрос о включении Цуноды в состав пилотов на сезон-2026
Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, когда будет решён вопрос о включении японского пилота «быков» Юки Цуноды в состав гонщиков команды на следующий сезон Формулы-1.

«Юки необходимо приблизиться к Максу и стабильно показывать такие же выступления [как и Ферстаппен]. Именно поэтому мы сдвинули сроки. Теперь ожидаем предстоящие гонки, после чего примем решение. Каковы сроки? Я бы сказал, в районе Гран-при Мексики», — приводит слова Марко портал Motorsport.

Напомним, к настоящему моменту японский пилот занимает в личном зачёте Формулы-1 18-е место, имея на своём счету 10 очков.

