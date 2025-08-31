Стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Предлагаем вашему вниманию окончательную стартовую решётку Гран-при Нидерландов Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 на трассе «Зандворт» должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации случилась одна перестановка — британский гонщик американского коллектива «Хаас» Оливер Берман будет стартовать с пит-лейна ввиду нарушения командой режима закрытого парка.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Окончательная стартовая решётка:

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

9. Карлос Сайнс («Уильямс»).

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

12. Юки Цунода («Ред Булл»).

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

14. Пьер Гасли («Альпин»).

15. Алекс Албон («Уильямс»).

16. Франко Колапинто («Альпин»).

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

18. Эстебан Окон («Хаас»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Оливер Берман («Хаас») — старт с пит-лейна.