Хэмилтон нарушил режим жёлтых флагов перед стартом гонки ГП Нидерландов

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон нарушил режим жёлтых флагов на выезде с пит-лейна перед стартом гонки Гран-при Нидерландов, его инцидент будет рассмотрен после финиша.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

На момент написания новости лидером гонки Гран-при Нидерландов является гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).

