Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новичок «Тоттенхэма» Симонс: сегодня я болею за Ферстаппена

Новичок «Тоттенхэма» Симонс: сегодня я болею за Ферстаппена
Комментарии

Атакующий полузащитник, новобранец «Тоттенхэма» Хави Симонс приехал на Гран-при Нидерландов Формулы-1.

«Я уже пару раз бывал здесь, на Формуле-1, так что счастлив быть здесь. Вчера смотрел матч «Тоттенхэма» вместе с семьёй, поэтому очень рад сделать этот шаг. С нетерпением жду дебюта в Премьер-лиге. Сегодня я болею за Макса, посмотрим, что получится», — приводит слова Симонса Sky Sports.

Нидерландский футболист выступал в составе немецкого клуба «РБ Лейпциг» с лета 2023 года. За этот период Симонс принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Мощнейший удар по шансам Норриса на титул в Ф-1. Судьи разбирают аварии в Зандворте — LIVE
Live
Мощнейший удар по шансам Норриса на титул в Ф-1. Судьи разбирают аварии в Зандворте — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android