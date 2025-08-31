Новичок «Тоттенхэма» Симонс: сегодня я болею за Ферстаппена

Атакующий полузащитник, новобранец «Тоттенхэма» Хави Симонс приехал на Гран-при Нидерландов Формулы-1.

«Я уже пару раз бывал здесь, на Формуле-1, так что счастлив быть здесь. Вчера смотрел матч «Тоттенхэма» вместе с семьёй, поэтому очень рад сделать этот шаг. С нетерпением жду дебюта в Премьер-лиге. Сегодня я болею за Макса, посмотрим, что получится», — приводит слова Симонса Sky Sports.

Нидерландский футболист выступал в составе немецкого клуба «РБ Лейпциг» с лета 2023 года. За этот период Симонс принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.