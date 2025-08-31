Антонелли выбил Леклера, обе «Феррари» досрочно закончили гонку Гран-при Нидерландов

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер сошёл с дистанции в гонке Гран-при Нидерландов. На 54-м круге дистанции итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли атаковал Леклера в третьем повороте, однако допустил контакт с монегаском, отправив пилота «Феррари» в разворот, после чего Леклер задел стену и разбил болид.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее гонка досрочно закончилась и для второго пилота «Феррари» — Льюиса Хэмилтона.

На момент написания новости лидером гонки Гран-при Нидерландов является гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).