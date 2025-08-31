Скидки
Антонелли выбил Леклера, обе «Феррари» досрочно закончили гонку Гран-при Нидерландов

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер сошёл с дистанции в гонке Гран-при Нидерландов. На 54-м круге дистанции итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли атаковал Леклера в третьем повороте, однако допустил контакт с монегаском, отправив пилота «Феррари» в разворот, после чего Леклер задел стену и разбил болид.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее гонка досрочно закончилась и для второго пилота «Феррари» — Льюиса Хэмилтона.

На момент написания новости лидером гонки Гран-при Нидерландов является гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).

